Aracını iyi kullanan Aksigortalılar poliçede avantaj yakalıyor - Son Dakika

Aracını iyi kullanan Aksigortalılar poliçede avantaj yakalıyor

08.12.2020 09:57
Aracını iyi kullanan Aksigortalılar poliçede avantaj yakalıyor, System.String[]

Aksigorta kasko poliçelerinde yeni bir dönem başlattı, Fiat Connect ile yapılan iş birliği neticesinde Türkiye'de bir ilk olarak kasko poliçeleri artık kişiye göre şekillenecek, aracın kullanım gün sayısı ve müşterinin sürüş skoru kasko fiyatına yansıyacak.

Aksigorta kasko poliçelerinde yeni bir dönem başlattı, Fiat Connect ile yapılan iş birliği neticesinde Türkiye'de bir ilk olarak kasko poliçeleri artık kişiye göre şekillenecek, aracın kullanım gün sayısı ve müşterinin sürüş skoru kasko fiyatına yansıyacak.

Sabancı Holding iştiraki Aksigorta yaptığı açıklamaya göre, kasko poliçelerinde yeni bir dönem başlatarak Fiat Yol Arkadaşım Connect ile iş birliği yaptı.

Türkiye'de bir ilk olan Fiat Yol Arkadaşım Connect Kasko ile Fiat Yol Arkadaşım Connect teknolojisiyle temin edilen verilere göre Aksigorta kasko poliçeleri kişiye özel belirlenecek. Sürücüler bu sayede daha avantajlı fiyatlardan kasko yaptırabilecek, aracın kullanım gün sayısı ve müşterinin sürüş skoru kasko fiyatına yansıyacak.

Bu uygulama ile kasko tutarı sürücünün kullanım şekli ve süresine göre çok daha avantajlı hale gelecek. Uygulamayı kullanan sürücüler, araç kullanım verileri analiz edilerek hesaplanan sürüş puanının haricinde otomobilin kullanım süresine göre kasko poliçelerinde yüzde 10'un üzerine çıkan indirimlerden faydalanabilecek.

Aracını iyi kullanan daha az ödüyor

Poliçe fiyatlaması kullanım süresi ve sürüş puanı olmak üzere iki temel veri üzerinden hesaplanıyor. Poliçeye artı bedel yansıtmadan analiz yapan sisteme göre, sürüş puanı 75'in üzerinde olan kullanıcılara, toplam poliçe tutarı üzerinden yüzde 8,5 ile yüzde 10 arasında indirim uygulanıyor. Bununla birlikte, araç kullanım süresine göre 250 liraya varan indirimler de Aksigortalıları bekliyor.

Söz konusu veriler, poliçe yenileme döneminde Aksigorta tarafından değerlendiriliyor ve kasko poliçe indirimleri kişiye özel olarak belirleniyor. Böylece, kasko fiyatlarının içindeki göreceli yüksek risk maliyeti, aracını iyi kullanan sürücüye yansıtılmıyor, kullanım gün sayısı da hesaplamada dikkate alınıyor.

Aksigorta, Türkiye, Kasko, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aracını iyi kullanan Aksigortalılar poliçede avantaj yakalıyor - Son Dakika Ekonomi


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