Üye Girişi
Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı - Son Dakika

Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı

16.11.2021 14:39
Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı

ESKİŞEHİR'de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle geri manevra yapıp kaçarken park halindeki minibüse, ardından da kaldırıma çarptı.

ESKİŞEHİR'de bekçilerin dur ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle geri manevra yapıp kaçarken park halindeki minibüse, ardından da kaldırıma çarptı. Tekrar geldiği yöne hareket edip, aracını kendisine doğru gelen bekçilerin üzerine süren sürücü kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Kasım akşamı Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Cumhuriyetler Sokak'ta meydana geldi. Devriye görevi yapan bekçiler, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Kapısı açık ve hızla geri giden otomobil, park halindeki minibüs ile kaldırıma çarptı. Şüpheli, bu kez aracını geldiği yöne sürdü. Bu sırada bekçiler, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı
Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı
Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı
Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı

Otomobil, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı 14:38 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı 14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı 14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu 13:28 Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu

Son Dakika Haberleri
14:37 Milli Takım eşofmanıyla nargile içen Pjanic, tepki topladı
14:32 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin yakalandı
14:30 Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:24 Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı
Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir Bakan Akar'dan çok net F-16 mesajı: ABD'nin tavrı olumsuz olursa alternatifler değerlendirilir         
14:38
Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı Sırt üzeri uzandığı motorda sigara keyfi yaptı         
14:36
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı         
14:12
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti         
13:18
Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı         
12:27
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:44:19. #1.13#
SON DAKİKA: Aracını, kendisini kovalayan bekçilerin üzerine sürüp kaçtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement