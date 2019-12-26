Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Son Dakika

Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi

6 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen tırın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi, System.String[]

Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda oto kurtarıcının arkasına bağlı otomobil yüklü römorkun patlayan lastiğini kontrol etmek için aracından inen sürücü, hızla gelen tırın çarpması sonucunda metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti.

Kaza, Sakarya'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Cılız (32) 33 CVN 24 plakalı özel bir firmaya ait oto kurtarıcısı ile İstanbul'dan aldığı bir minibüs ve otomobili Mersin'e götürmek için yola çıktı. TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Enes Cılız, çekiciye bağlı otomobil yüklü römorkun tekerinin patladığını fark etti. Cılız, patlayan lastiği kontrol etmek için aracı durdurdu. Araçtan inen Enes Cılız'a aynı yönden hızla gelen N.İ. yönetimindeki 34 PG 426 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile Enes Cılız metrelerce sürüklenirken, tır demir bariyerlere çarparak durabildi.

TIRIN METRELERCE SÜRÜKLEDİĞİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cılız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Cılız hayata döndürülemedi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kazanın yaşandığı şeridi trafiğe kapattı. Ekipler alınan güvenlik önlemlerinin ardından olay yerinde incelemelerde bulundu.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cılız'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yolda yaklaşık 1 saat sonra trafik normale döndü. Tır sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

TEM Otoyolu, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otomobil önce temizlik aracına, ardından minibüse çarptı: 1 yaralı
Sürücünün trenin geçişini beklememek için bariyeri kırma anı kamerada Aracı perte çıkınca engelli kızını hastaneye götüremiyor Tanıtımına az bir zaman kala yerli otomobile Kars'tan talip çıktı!

Son Dakika Haberleri
15:11 12 yaşındaki öğrenciye nitelikli cinsel istismarı, pencereden attığı not ortaya çıkardı (2) - Son Dakika
15:10 Bursa'da okulda rahatsızlanan 27 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
15:10 Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı - BOLU - Son Dakika
15:10 Bülent Uygun: "Karşılıklı istişare sonucunda görevimizden bugün itibariyle ayrıldık" - Son Dakika
15:10 Lübnan'ı şiddetli yağış ve fırtına vurdu: 2 ölü - Son Dakika
14:08 Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi - Son Dakika
13:50 Tokat'ta yolcu otobüsünde bin paket kaçak sigara bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 15:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracını kontrol etmek için TEM'de durdu, feci şekilde can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]