Son Dakika Haberleri: Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü
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Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü

37 dakika önce

Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi.

Aracını park etmek isterken yaşlı kadına çarptı: 1 ölü, System.String[]

Gaziantep'te aracını park etmek isteyen sürücü, geri geri giderken çarptığı yaşlı kadını hastaneye yetiştirdi. Yaralı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Etem Y., 27 AJU 56 plakalı aracını 34 Sokak'a park etmek için geri sürmeye başladı. Bu sırada sokakta oturan 91 yaşındaki Telli Naz Kaya, aracın geldiğini fark etmedi. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan Kaya, sürücü tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:42 Kaynak: İHA
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