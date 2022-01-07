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Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı - Son Dakika

Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı

07.01.2022 00:55

Adana'da bir kişi otomobilini park ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Adana'da bir kişi otomobilini park ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şüpheliler, önce otomobile tabancayla defalarca ateş açtı. Ardından aracın sürücüsünü indirip sırtından iki defa bıçaklayarak ağır yaralayıp kaçtılar.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yılmaz K., evine yakın bir yere otomobilini park ettiği sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Kimliği belirsiz şüpheliler, Yılmaz K.'nın aracına defalarca tabancayla ateş açtı. Saldırganlar Yılmaz K.'yı otomobilin içerisinden indirerek sırtından iki defa bıçakladı. Şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz K.'yı yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Yılmaz K. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan Yılmaz K.'nın otomobilinin camlarının kırıldığı ve birden fazla mermi girişi olduğu görüldü. Polis otomobilde ve sokakta bulunan boş kovanlarda delil çalışması yaptı.

Olayın şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor. - ADANA

Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı
Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı
Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı
Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı

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Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı, sonra araçtan indirilip bıçaklandı - Son Dakika
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