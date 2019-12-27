Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı - Son Dakika

Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı

6 saat önce

Bilecik'te bir sürücü, aracının çıkışını engel teşkil edecek şekilde park edilmiş başka bir aracın camına "Hakkımı helal etmiyor" diye bir yazı bıraktı.

Aracını park ettiği yerden çıkaramayınca bu notu yazdı, System.String[]

Bilecik'te bir sürücü, aracının çıkışını engel teşkil edecek şekilde park edilmiş başka bir aracın camına "Hakkımı helal etmiyor" diye bir yazı bıraktı.


Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Adliye otoparkına park eden 11 AAG 607 plakalı hafif ticari araç, diğer araçların dönüş yaparak otoparktan çıkmalarına engel bir şekilde aracı park edildi. Bu durum, diğer araçların çıkışına engel olarak şoförleri mağdur durumda bıraktı. Bir sürücü not kağıdın ön yüzene "Araç çekmeyi bilmiyorsunuz sanırım. ya da dünyada sizden başka insan yaşamadığını düşünüyorsunuz. Her iki durumda da yardım alabilirsiniz. Günah!" diğer yüzüne "hakkımı helal etmiyorum" yazarak, kağıdı aracın ön camına yapıştırdı.


Öte yandan yanlış park yapan sürücü belli bir süre sonra aracını bulunduğu yerden kaldırırken, diğer araçlar çıkış yapabildi. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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