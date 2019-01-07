Son Dakika Haberleri: Aracını Park Ettiği Yeri Unutunca Çalındı Sandı

Aracını Park Ettiği Yeri Unutunca Çalındı Sandı

1 saat önce

Antalya'da aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sanıp polise haber veren 54 yaşındaki Eşref Tuzcuoğlu, bir sokak ileride aracının bulunmasına sevindi.

Antalya'da aracını park ettiği yeri unutunca çalındı sanıp polise haber veren 54 yaşındaki Eşref Tuzcuoğlu, bir sokak ileride aracının bulunmasına sevindi.

Tuzcuoğlu, Kepez ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 07 AEE 755 plakalı minibüsünü park edip, namaz kılmak için Hicret Camisi'ne gitti. Namazdan sonra pazar yerine giden Tuzcuoğlu, döndüğünde aracını bulamadı. Aracının çalındığını düşünen Tuzcuoğlu, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, Tuzcuoğlu'nun park ettiğini söylediği yerin bir sokak ilerisinde aracı buldu.

Minibüsüne kavuşan Tuzcuoğlu, şaşkınlık ile sevinci bir arada yaşadı. Polis ekiplerine teşekkür eden Tuzcuoğlu, yaklaşık 50 gün önce 07 CBT 20 plakalı kamyonetinin Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünden çalındığını söyledi. Kamyonetinin hala bulunmadığını dile getiren Tuzcuoğlu, polis ekiplerinden kamyonetinin de bulunmasını istedi.

Bu aracının da çalındığını sanıp korktuğunu söyleyen Tuzcuoğlu, "Camiden çıktım, evin ihtiyaçlarını almak için pazara gittim. Geldiğimde park ettiğimi düşündüğüm yerde aracımı göremeyince telaşlandım. Orada da çöp bidonu vardı, burada da var. Zaman geçmeden 155'i aradım. Bu araç benim ekmek teknem, bu da çalınsaydı perişan olurdum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:27 Kaynak: AA

Kepez, Antalya, Güncel
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