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Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti - Son Dakika

Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti

10.11.2023 12:26  - Güncelleme: 13:47

Bursa'da denetim sırasında bir sürücü 'dur' ihtarına uymayarak otomobilini polislerin üzerine sürüp kaçtı. 5 kilometrelik takibin sonunda yakalanan sürücü, "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu.

Bursa'da otomobilini, kendisine 'dur' ihtarında bulunan polislerin üzerine sürüp kaçan, 5 kilometrelik takiple yakalanan Batuhan B., "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. 40 bin TL ceza kesilip, aracı trafikten menedilen Batuhan B.'nin otomobilini polislerin üzerine sürdüğü anlar kameraya yansıdı.

'DUR' İHTARINA UYMADI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim yaparken 16 BDC 827 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü otomobilin polislerin üzerine sürüp kaçtı. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü.

Aracını polisin üzerine sürdü, savunması da en az olay kadar skandal

5 KİLOMETRELİK TAKİBİN SONUNDA YAKALANDI

Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren şüpheli, izini kaybettirmek için Gaziakdemir Mahallesi'nde ara sokaklara girdi. Şüphelinin kaçış güzergahını kapatan ekipler, olası bir kaza ihtimaline karşı da güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından bir sokakta sıkıştırılan şüpheli, bu kez de otomobilden inip kaçmaya çalıştı. Ancak polisler şüpheliyi, yakalayıp, gözaltına aldı. Polisler tarafından yakalanan şüphelinin isminin Batuhan B. olduğu belirlendi.

Aracını polisin üzerine sürdü, savunması da en az olay kadar skandal

40 BİN TL CEZA YAZILDI

Batuhan B. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan kontrollerinde 0.93 promil alkollü olduğu saptandı. Batuhan B, kendisine ceza yazmak isteyen polislere, "Eşimle boşanma aşamasındayım" diyerek kendini savundu. Batuhan B.'ye, toplam 40 bin TL ceza kesilirken otomobil de trafikten menedildi. Batuhan B. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti - Son Dakika
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