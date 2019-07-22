Son Dakika Haberleri: Aracını sular altında kalmaktan son anda kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aracını sular altında kalmaktan son anda kurtardı

1 saat önce

Siirt'te baraj kapaklarının açılması sonucu sular taştı.

Aracını sular altında kalmaktan son anda kurtardı, System.String[]
Siirt'te baraj kapaklarının açılması sonucu sular taştı. Bu sırada Botan çayına yakın olan bir sürücü, aracını su altında kalmaktan son anda kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezine 20 kilometre uzakta bulunan Botan çayında meydana geldi. Baraj kapaklarının açılması sonucu Botan çayı taştı. Aracını çaya yakın bir yere park eden bir vatandaş, suların yükseldiğini gördü. Aracını olduğu yerden çıkaran vatandaş, rahat bir nefes aldı.

Araç sahibi, baraj kapakları açılmadan önce vatandaşların uyarılması gerektiğini belirterek yetkililerin daha duyarlı olmasını istedi. - SİİRT
Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
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