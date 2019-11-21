Aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 10 yıl önce intihar girişiminde bulunduğu, bu nedenle aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen ve hakkında verilen kararlar Yargıtay tarafından iki kez bozulan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Batuhan Aşlar ve yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Aşlar, olayın kazaen gerçekleştiğini öne sürerek beraatini talep etti.

Sanık avukatları ise çiftin aralarında hiçbir sıkıntı olmadığını, bunun intihar girişimi değil trafik kazası olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde 2009 yılının kasım ayında Batuhan Aşlar yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlanmış, sürücü ağır yaralanmış, eşi Esra Aşlar ise hayatını kaybetmişti.

unun intihar girişimi olabileceği şüphesiyle yargılanan Batuhan Aşlar, 2011 yılında beraat etmiş ancak bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuş, yüksek mahkeme davanın "kasten adam öldürme" kapsamında değerlendirilmesini istemişti.

Yeniden yargılanan sanık Batuhan Aşlar, 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı. İtirazların ardından Yargıtay'ın aynı dairesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmederek kararı bozmuştu.