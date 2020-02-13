Aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık yeniden yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 10 yıl önce intihar girişiminde bulunduğu, bu nedenle aracını uçuruma sürerek eşinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Batuhan Aşlar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanığın avukatı, müvekkili için yeniden akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor alınması ve kazanın gerçekleştiği yerde keşif yapılması yönündeki eksiklerin giderilmesini talebinde bulundu.

Rapor ve keşif taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'nde 2009 yılının kasım ayında Batuhan Aşlar yönetimindeki otomobil uçuruma yuvarlanmış, sürücü ağır yaralanmış, eşi Esra Aşlar ise hayatını kaybetmişti.

Bunun intihar girişimi olabileceği şüphesiyle yargılanan Batuhan Aşlar, 2011 yılında beraat etmiş ancak bu karar, Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmuş, yüksek mahkeme davanın "kasten adam öldürme" kapsamında değerlendirilmesini istemişti.

Yeniden yargılanan sanık Batuhan Aşlar, 2014 yılında müebbet hapse mahkum edilerek tutuklanmıştı. İtirazların ardından Yargıtay'ın aynı dairesi, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması ve eksik evrakın tamamlanmasına hükmederek kararı bozmuştu.