Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı - Son Dakika
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Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı

29.06.2022 00:57
Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde site içerisinde bekleyen iki kedinin üzerine aracını sürüp telef eden turist, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde site içerisinde bekleyen iki kedinin üzerine aracını sürüp telef eden turist, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından hayvan hakları savunucuları olayın failinin sınır dışı edilmesini istedi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Rus uyruklu yerleşik turist olduğu ileri sürülen bir kişi otomobilini site içerisinde bekleyen iki kedinin üzerine sürdü. Siteye ait güvenlik kameralarına anbean yansıdığı anlarda kedilerden biri son anda kaçmayı başarırken bir kedi ise telef oldu. Olayın ardından sitede yaşayan hayvan severlerin olayı gerçekleştiren şahıs hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. İfadesi alınan şahsın ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

"Sınır dışı edilmesini istiyoruz"

Mahmutlar Mahallesi'nde yaşanan olayın benzerlerinin daha önce de yaşandığını söyleyen hayvan hakları savunucusu Mehmet Ergün, son yaşanan olayın vahşi bir durum olduğunu vurguladı. Benzeri durumların yaşanmaması için kediyi ezerek telef olmasına neden olan kişinin sınır dışı edilmesini talep ettiklerini belirten Ergün, "Bu konuda olayın yaşandığı sitede oturan hayvan sever arkadaşlarımız gerekli mercilere yasal başvurularını yapmışlardır. Jandarmamız da bu konuda gerekli itinayı da göstermiştir. Bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine girdikleri anda artık kendi ülkelerindeki bazı şeyleri bırakıp bizim yasalarımıza göre yaşamasını öğrenmelidirler. Biz bunu bu tür kişilerin daha fazla olaylara sebep vermemesi için Türkiye'den sınır dışı edilmesini istiyoruz. Bu amaçla Alanya hayvan hakları savunucuları arkadaşlarımızla beraber Çarşamba günü Mahmutlar Mahallesi'nde bu olayın yaşandığı site önünde basın açıklaması yapacağız" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, turist, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı - Son Dakika
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