Aracını vatandaşların üzerine süren sanık hakkında karar - Son Dakika

Bakırköy'de kız arkadaşını darp ederek aracını vatandaşların üzerine sürdüğü iddiasıyla 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Görkem Sertaç Göçmen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olanların tepkisine öfkelenerek aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olan annesi eski hakim, babası savcı, Görkem Sertaç Göçmen'in yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Göçmen'in annesi Aynur Göçmen de sanık avukatı olarak katıldı. Duruşmada müşteki avukatı olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu. Göçmen 15 ay tutuklu kaldığı davadan bugün görülen celsede adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"AYAĞIMIN ÜZERİNDEN TEKERİ İLE GEÇTİ"

Duruşmada şikayetçi Esranur Abacı olay günü dershaneden çıkıp yürüdüğünü söyleyerek "Bir ara önümden bir aracın caddenin ortasında dönmeye çalıştığını daha sonra da kaldırıma çıktığını gördüm. Ben de kaldırımdaydım. Arabanın bana doğru geldiği sırada arkamdan birilerinin araba geliyor şeklinde itiş kakışlarının olduğunu hissettim. Daha sonra araç ben kaldırımdayken ayağımın üzerinden tekeri ile geçti. Ayrıca düşerken de kafamı yere vurdum. Olay nedeni ile şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum" dedi.

Mahkeme sanık Göçmen'e olay günü kız arkadaşını araçta tuttuğu iddiasına ilişkin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılması ihtimaline karşı ek savunma hakkı verdi. Sanık Göçmen ek savunmasında "Ben olay günü aracımdan inip 10-15 kişiyle kavga ettiğim sırada A.A. isterse araçtan inip gidebilirdi. Kendisini zorla alıkoymuş değilim" dedi.

Sanık avukatları da ek savunmasında 'hürriyetten yoksun kılma' suçunun unsurlarının oluşmadığını aktardı. Söz verilen müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın dönüşünün beklenmesine ve atılı suçların niteliği, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

ANNESİ VE AVUKATI TUTUKSUZ YARGILANMASINI İSTEDİ

Savcının görüşünün ardından söz verilen sanık avukatı Aynur Göçmen, olayda 6 kişinin yaralandığını söyleyerek "Davanın müştekilerinden A.A.'nın avukatları her celse başka bir iddia ve suçlama ile ortaya çıkmaktadır. Sanığa yaşanan olay ile ilgili kamuoyunda algı ve baskı oluşturulmuştur. Bundan dolayı özellikle sanığın anne ve babasının hakim ve savcı olması göz önüne alınarak aleyhine değerlendirme yoluna gidilip bu şekilde bugüne kadar tutuklu olarak yargılanması sonucunu doğurmuştur. Müvekkilimin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep ediyorum" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme Görkem Sertaç Göçmen'in tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması ve sanık hakkında adli kontrol uygulanmasının yargılamanın geldiği aşamada yeterli olduğunu değerlendirerek, yurt dışına çıkış yasağı ve imza adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy'de 2 Ekim 2018'de kız arkadaşını aracının içerisinde darp eden ve olaya şahit olan vatandaşların tepkisine öfkelenen annesi eski hakim, babası savcı olan Görkem Sertaç Göçmen (22), aracını üzerine sürdüğü vatandaşların yaralanmasına neden olmuştu. Görkem Sertaç Göçmen'in 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma ' ve 'mala zarar verme' suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edilmişti.

(Melike İnal/İHA)