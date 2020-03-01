Aracını verdi, zamanında getirmeyince çalıntı ihbarı yaptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aracını verdi, zamanında getirmeyince çalıntı ihbarı yaptı - Son Dakika

Aracını verdi, zamanında getirmeyince çalıntı ihbarı yaptı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi.

Aracını verdi, zamanında getirmeyince çalıntı ihbarı yaptı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Aracını arkadaşına teslim eden G.Ö., zamanında getirilmeyince polisi arayıp "Otomobilim çalındı" dedi. Araç kısa süre içerisinde devriye ekipler tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Olay saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşına gezmesi için aracını veren G.Ö., araç beklediği süre içerisinde geri getirilmeyince 155 ihbar hattını arayarak "Otomobilim çalındı" dedi. Devriye ekipler harekete geçerek Kuşadası'nda aracı aramaya başladı. Polis noktaları her ihtimale karşı hem giriş hem çıkış yönünde tutuldu. İhbardan 15 dakika sonra otomobil Türkmen Mahallesi Gençlik caddesi üzerinde devriye ekipler tarafından bulundu. Şüpheli 2 kişi araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü. Otomobil sahibi aracını teslim almaya gelince gerçek karakolda ortaya çıktı. Otomobilini arkadaşlarına veren G.Ö., arkadaşlarına telefonla ulaşamayınca polisi aradığı ve aracının çalındığını söylediği öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Polis, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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