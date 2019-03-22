Aracını Yayaların Üzerine Sürdü: 6 Ölü
1 saat önce
Çin'de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin
'de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de yayaların üzerine aracını süren bir kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis
, Çin'in Hubey eyaletinin Zaoyang kentinde yaşanan olayda sürücünün öldürüldüğünü aktardı.
Öte yandan yetkililer, restoran sahibi Cui Lidong'un aracını yayaların üzerine sürmeden önce sabah saatlerinde karısını ve kızını öldürmeye çalıştığını açıkladı. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:30 Kaynak: İHA
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