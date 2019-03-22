Son Dakika Haberleri: Aracını Yayaların Üzerine Sürdü: 6 Ölü

Aracını Yayaların Üzerine Sürdü: 6 Ölü

1 saat önce

Çin'de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Aracını Yayaların Üzerine Sürdü: 6 Ölü, System.String[]
Çin'de bir sürücünün aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de yayaların üzerine aracını süren bir kişi, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına yol açtı. Polis, Çin'in Hubey eyaletinin Zaoyang kentinde yaşanan olayda sürücünün öldürüldüğünü aktardı.

Öte yandan yetkililer, restoran sahibi Cui Lidong'un aracını yayaların üzerine sürmeden önce sabah saatlerinde karısını ve kızını öldürmeye çalıştığını açıkladı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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