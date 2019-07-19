Aracını yayaların üzerine süren kişinin davası

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.?

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekiler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada dinlenilen müşteki 17 yaşındaki Z.M.D, alışveriş merkezinde anketörlük yaptığını belirterek, bir aracın içinde kadına şiddet uygulandığını görünce arkadaşının "Kadına yardım edin." diye bağırdığını, kendisinin de uyarmak amacıyla şoförün yanına gittiğini anlattı.

Sanığın araçtan inerek kendisine yumruk attığını, kafasına ve omzuna birkaç kez vurduğunu ifade eden Z.M.D, "Sonrasında olay yerinde bulunan insanlar bana yardım etmek için geldi. Şahıs aracına bindi. Bu sırada bayanda araçtaydı. Şahıs aracı ters çevirerek ters tarafa doğru gitmeye ve kaldırımın üzerine aracı sürmeye başladı, bu sırada çok kalabalıktı. Kaldırımda çok kişi vardı, buna rağmen araç şahısların üzerine doğru gitti. Bu şahıs aracıyla kalabalığa doğru sürerken birkaç kişi yaralandı. Daha sonra bu araç geri geldi. Şahsın elinde pense vardı. Bana doğru üçü birden vurmaya başladı. Sanık elindeki penseyle kafama vurdu. Kalabalık beni kurtardı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Bir diğer müşteki Muhammet Ali Yalçın, olay günü caddede yemek yerken sanığın aracını birçok kişi olmasına rağmen kaldırımda sürdüğünü, aracın sağ kalçasına ve sağ dirseğine çarptığını, bu sırada araçtaki kadının sürücüye "Yapma, dur." diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Müşteki Yalçın, aracın bir süre sonra geri döndüğünü anlatarak, "Araçtan sanık ile birlikte iki kişi daha indi. İlk olaya müdahale eden kişiye elindeki bir cisim ile kafasına vurmuş, vurma anını görmedim. Polisler gelince sanık arabaya kendisini kilitledi. Diğer arkadaşları da ellerindeki çanta ile oradan uzaklaştı. Olay yerindeki kişiler sanığa müdahale ettiği sırada sanık bu kişilere genel olarak küfürlü söylemlerde bulunuyordu. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müşteki Cebrail Şık, sanığın kullandığı aracın kendisini başka bir araca sıkıştırdığını, bundan dolayı kalçasında kırık oluştuğunu ve sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Göçmen, aleyhine olan beyanları kabul etmediğini dile getirerek, savunmasına şöyle devam etti:

"Müşteki Z.M.D. benden yaşça küçüktür. Kendisi ile böyle bir tartışmaya girmiş olmamdan dolayı pişmanım ve üzgünüm. Z.M.D. ile tartıştığımızda müşteki A.A. arabada yalnızdı, istese arabadan inip gidebilirdi. Ayrıca müşteki Muhammet Ali Yalçın, üç kişi olduğumuzu ve çanta ile diğer arkadaşlarımın olay yerinden uzaklaştıklarını beyan etmiş oysa ki olay sonra üç kişi olarak yakalandık ve karakola götürüldük. Olay bundan ibarettir. Aslında olay müşteki Z.M.D'nin kalabalığı lüzumsuz yere benim üzerime toplamasından kaynaklanmıştır. 10 aydır tutukluyum. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatılıyor.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'nin eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatılıyor.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildiriliyor.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi veriliyor.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'nın Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydediliyor.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatılıyor.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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