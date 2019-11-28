Aracını yayaların üzerine süren sanığın yargılanmasına devam edildi

Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazılarının yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen'in 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.??

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları da hazır bulundu.

Tarafların duruşmaya girişi sırasında, salonun dışında bulunan bir grup "Sertaç Göçmen yalnız değildir." sloganları attı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatları duruşmaya katılma talebinde bulundu.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmedikleri için bu talebi reddetti.

?Cumhuriyet savcısı, gelmeyen tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesini, "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarının uzlaştırma kapsamında bulunduğundan sanık Görkem Sertaç Göçmen ile müştekiler arasındaki dosyanın savcılığa gönderilmesini, iddianamede bahsedilen ancak mağdurlar arasında ismi olmayan bir kişinin duruşmaya çağrılmasını ve tutuklu sanığın bu halinin devamını talep etti.

Müştekilerin avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Göçmen'in annesi ve avukatı olan Aynur Göçmen de müştekilerden A.A'nın olayda kemik kırığının oluştuğunu iddia ettiğini, bu kişinin burun estetiği yaptırdığını, kırığın da buna bağlı olabileceğini belirterek, rapora itiraz ettiklerini söyledi.

Avukat Göçmen, "Müvekkilimin bu olayda öndeki üç dişi kırılmıştır. Müvekkilim tutuklu kaldığı cezaevinde kahroluyor. Psikolojisi bozulan benim müvekkilimdir. Sabıkasızdır. 6 kişinin yaralandığı bir eylem gerçekleşti. Ancak çok pişman. Uyku uyuyamıyor, 12 kilo verdi. Gerçekten olaydan dolayı çok üzgünüz." diye konuştu.

Tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen de "Kimseye zarar verme kastıyla hareket etmedim. Darp edilmem nedeniyle kaçmak istedim. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirilme kararının devamına, müşteki A.A. ile sanık arasındaki suça konu eyleminin uzlaştırma savcılığına gönderilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.?

İddianameden ?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcısı Alpay Göçmen ve Hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen ve arkadaşı A.A'nın 2 Ekim 2018'de saat 17.30'dan sonra Bakırköy'de bir AVM'nin önüne geldikleri sırada araçta tartışmaya başladıkları anlatılıyor.

Bu sırada Göçmen'in tokat attığı A.A'nın darbedildiğinin görülmesi ve aracın camını açarak "Bırak beni." diye bağırdığının duyulması üzerine çevredeki vatandaşların arabanın yanına gelerek sanığa tepki gösterdiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Göçmen'in araçtan inerek müşteki Z.M.D'nin eliyle vurmak suretiyle yaraladığı ve aracına tekrar binerek olay mahallinden uzaklaşmaya çalıştığı kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Z.M.D'nin çevredeki vatandaşlara "Neden yardım etmiyorsunuz?" diye bağırması üzerine aracından inen Göçmen'in müştekiyi yaralamak için olay mahalline yaya olarak geri döndüğü ifade edilerek, bunu gören vatandaşların da Göçmen'i "basit tıbbi müdahale ile giderilmez nitelikte" yaraladıkları ve müşteki Cebrail Şık'ın da sanığı aracına bindirdiği anlatılıyor.

Göçmen'in de tek yönlü yolda aracını trafiğin tersi istikametine çevirerek kendisini yaralayan şahıslar ve Cebrail Şık'ın üzerine sürdüğü aktarılan iddianamede, müşteki Şık'ın araçtan kurtularak kaldırıma doğru koştuğu ancak Göçmen'in aracını Şık'a doğru sürdüğü bildiriliyor.

İddianamede, Göçmen'in müşteki Şık'ı, müşteki Ahmet Seven'in park halindeki aracıyla kendi kullandığı araç arasında sıkıştırarak yaraladığı, sonrasında kaldırıma sürdüğü aracıyla da diğer müştekileri yaraladığı bilgisi veriliyor.

Olay yerinden uzaklaşarak müşteki A.A'nın Bakırköy'deki Yeni Mahalle Camisi'nin yanında indiren sanığın, arkadaşı A.K. ve S.Ç. ile geri geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın bagajdan aldığı ne olduğu tam tespit edilemeyen pense ya da demir gibi bir cisimle müşteki Z.M.D'nin başına vurarak yaraladığı, bunun neticesinde arbede yaşandığı kaydediliyor.

Göçmen'in çevredeki vatandaşlarca darbedildiğini gören iki arkadaşının olay yerine gidip sanığı araca doğru getirdikleri belirtilen iddianamede, olaya müdahale eden polislerin Göçmen'in çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmesini engelleyerek polis merkezine götürdükleri anlatılıyor.

İddianamede, olay yerinde 8 kişiyi yaralayıp 1 kişinin malına zarar verdiği gerekçesiyle Göçmen'in, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla birden fazla kişiye karşı kasten yaralama", "birden fazla kişiye karşı yaralama" ile "mala zarar verme" suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.