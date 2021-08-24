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Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü - Son Dakika

Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü

24.08.2021 17:11
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü, System.String[]

GAZİANTEP'te Nahsen G., otomobilinin alarmının çalmasının ardından aracının yanında bulunan 13 yaşındaki Damla Yılmaz'ı yaşadıkları apartmanda kovalayarak kemerle dövdü.

GAZİANTEP'te Nahsen G., otomobilinin alarmının çalmasının ardından aracının yanında bulunan 13 yaşındaki Damla Yılmaz'ı yaşadıkları apartmanda kovalayarak kemerle dövdü. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Nahsen G.'nin Damla'yı elinde kemerle kovalayarak, vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu görüldü.

Olay, 14 Ağustos'ta Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde oyun oynayan çocuklar Nahsen G.'ye ait araca temas ederek alarmının çalmasına sebep oldu. Sesi duyan sahibi aracın yanına gelerek bahçede gördüğü Damla'ya tepki gösterdi, kemerle dövdü. Yaşanan olay komşuların araya girmesi ile son buldu. Eşinden boşanan ve 2 kızı ile birlikte yaşayan anne Filiz Cerit, kızını hastaneye götürüp, darp raporu aldıktan sonra polise şikayetçi oldu.

'BANA HAKARETLER EDİP BİNADAN ATTILAR'Anne Filiz Cerit, saldırının sebebini öğrenmek için komşusunun evine gittiğinde hakarete uğrayarak kendisinin de çocuğu ile birlikte binadan atıldığını söyledi.Anne Cerit, kızının vücudunda uğradığı darp olayı sonucunda izler kaldığını ve büyük bir korku hali yaşadığını belirterek, "Ben işten geldiğim sırada kızlarım benden binanın dışında oynamak için izin istedi. İzin verdim. Kızım yarım saat sonra geri döndü üzerinde darp izleriyle. Kızımın sırtında kemer izleri vardı, yine demir toka izleri vardı. Boynuna sarılmış parmak izleri vardı. Başka çocuklar oyun oynarken arabasına değiyor ve alarmı ötüyor. Kızım Damla da o sırada arkadaşı ile aracın yakınında. Araç sahibi kişi sesi duyunca kemerle dışarı çıkmış ve diğer araca temas eden çocuklar kaçtığı için benim kızım yaptı diye saldırmış. Kızım başından geçenleri anlatınca, komşuya kızımı da alıp neden yaptığını sormaya gittim. Şahsın kapısına gittiğimde ben de hakarete uğradım. Üzerime yürüdüler. Komşusu ile birlikte bizi binadan attılar" diye konuştu.Şikayetinden vazgeçmediği için komşusu Nahsen G., tarafından tehdide maruz kaldığını söyleyen Filiz Cerit, "İki haftadır kızımın psikolojisi bozuldu. İki haftadır ben de çocuklarımın güvenliği için işe gitmiyorum. Kızım uykularından korkarak uyanıyor. Şikayetimden vazgeçmem için aracı koydular. Ben şikayetimi geri almayınca şu anda da tehditlere başladılar. Güvenlik gerekçesiyle karakol ifademin ardından koruma talebinde bulundum" dedi.'KAÇAMADIM'Damla Yılmaz, alarmı öten araca kendisinin temas etmediğini ve bina önünde oyun oynayan çocukların temas etmesi ile alarmın öttüğünü belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Annem akşam işten geldiğinde kendisinden arkadaşımla oyun oynamak için izin istedim. Kapıda oyun oynarken binaya misafirliğe gelen çocuklar araca vurdu ve alarmı çalmaya başladı. Çocuklar kaçınca orada biz vardık. Küfürler edip üzerimize kemerle gelince biz de kaçtık. Binanın içine girdiğimde yangın merdivenine sığındım. Kaçamadım. Beni kolumdan tutup kemerle dövdü. Eve gelip durumu anneme anlattım. Sonra evine gittik ve o anda bile bize küfürler edip, bizi komşu ile birlikte binadan attılar. Yaklaşık iki haftadır çok korkuyorum. O günden beri dışarı dahi çıkamıyorum. Geceleri uykularımdan sayıklayarak uyandığımı söylüyor annem. Şu anda da şikayetimizden vazgeçmediğimiz için tehdit ediyorlar."Apartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, Damla Yılmaz'ın bina içerisinde kaçmaya çalıştığı sırada Nahsen G.'nin kemerle vurduğu görülüyor.

Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü
Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü

oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracının alarmı çalınca komşunun çocuğunu kemerle dövdü - Son Dakika


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