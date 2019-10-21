Son Dakika Haberleri: Aracının altında kalan taksici hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Aracının altında kalan taksici hayatını kaybetti

Aracının altında kalan taksici hayatını kaybetti

5 dakika önce

Hatay'ın Defne ilçesinde park ettiği aracın hareket etmesi sonucu altında kalan taksici yaşamını yitirdi.

Aracının altında kalan taksici hayatını kaybetti, System.String[]

Hatay'ın Defne ilçesinde park ettiği aracın hareket etmesi sonucu altında kalan taksici yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Mahallesi'nde çalıştığı taksi durağına gelen Uğur Y. (25), 31 T 0470 plakalı aracını park ederek otomobilin arkasına geçti.

Bu sırada el freni çekilmediği için otomobilin geri geldiğini fark etmeyen Uğur Y, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uğur Y'nin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Armutlu, Defne, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: AA
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