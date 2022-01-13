Aracının amblemi çalınan vatandaş: "Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi" - Son Dakika

Zeytinburnu'nda bir otomobilin önünde bulunan amblemin motosikletli şüpheli tarafından çalındığı anlar kameralara yansıdı. Yaşanan hırsızlık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen araç sahibi, "Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Ahmet Kanbur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheli sokak üzerindeki Recep Evrensel'e ait 34 BLE 949 plakalı Hyundai İ20 marka otomobili gözüne kestirerek yanında durdu. Motosikletinden inen şüpheli bir süre etrafı kolaçan etti. Yanında bulunan tornavidayla otomobilin marka amblemini söken şüpheli geldiği motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

"Tornavidayla söküyor"

Hırsızlık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen otomobil sahibi Recep Evrensel, "Sabah saat 10.00 sıralarında aracımızın amblemini çalmışlar. Aracı çalsalar bu kadar zorumuza gitmezdi. Bir Mercedes amblemi değil. İlginç bir şey. İlk defa başımıza geliyor. 80 TL civarında bir şey. Bir tane şahıs motosikletle geliyor. Aracın arkasına yanaşıyor. Sağı solu kolaçan ediyor. Tornavidayla söküyor, gidiyor" dedi. - İSTANBUL