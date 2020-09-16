Aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi - Son Dakika

Silivri'de bir sürücü, aracının arkasına bağladığı köpeği, metrelerce sürükledi.
Silivri Çerkezköy yolu üzeri Çeltik Mahallesi'nde sürücü S.T., aracının arkasına bağladığı köpeği metrelerce sürükledi. Köpek, sürüklenme nedeniyle kanlar içinde kaldı.
Olayı gören vatandaşlar tarafından araç durdurularak, köpek kurtarıldı. Olayın ardından S.T., gözaltına alındı.
Gümüşyaka Jandarma Karakoluna götürülen şüpheye idari para cezası kesildi.
Bu arada yaralı köpeğin kaçtığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:31 - Kaynak: AA
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