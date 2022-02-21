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BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi

21.02.2022 16:48

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesinde ıssız bir bölgeye park edilmiş aracının bagajında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi defnedildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesinde ıssız bir bölgeye park edilmiş aracının bagajında bıçaklanarak öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi defnedildi.

Öldürülen Atilla Bağçeci'nin cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak Saatli Camisi'ne getirildi.

Bağçeci'nin eşi Nazan Bağçeci ve kızı kimyager İnci Bağçeci, tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Bağçeci'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Ayvalık Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Aziz Ciddi, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, taksicilerin zor koşullarda görev yaptığını söyledi.

Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Ciddi, "Bu cani, eşiyle Ayvalık Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelmiş. Eşiyle tartıştıktan sonra lavaboya gitmiş. Eşi de o sırada bir başka taksiye binip gitmiş. Zanlı da döndüğünde eşini bulamayınca durakta sıra bekleyen Atilla Bağçeci'nin aracına binmiş." dedi.

Bağçeci'nin kuzeni Eray Eker de her taksicinin acil durum butonu, takip sistemleri ve kameralarla aracında önlem alabileceğini belirterek, "Olaya karışlan F.Y. isimli şahsın uyuşturucu bağımlısı olduğu söyleniyor. Canımızı aldı. Çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

Atilla Bağçeci'nin cenazesi, yaklaşık 100 taksiden oluşturulan konvoyla ilçe mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Ayvalık'ta 18 Şubat'ta kaybolan Atilla Bağçeci (55), Dikili ilçesi Salihleraltı mevkisinde 19 Şubat'ta ıssız bir bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulunmuştu. Bağçeci'nin bıçakla öldürüldüğü tespit edilmiş, Edremit ilçesinde gözaltına alınan ve çok sayıda suçtan kaydı bulunan katil zanlısı F.Y. ise tutuklanmıştı.

BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi
BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi

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BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi Son dakika: TAKSİCİYİ, 'TAKSİMETRE' ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ Son dakika: TAKSİCİYİ, 'TAKSİMETRE' ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Balıkesir'de kaybolan taksicinin İzmir'de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Balıkesir, Ayvalık, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Aracının bagajında öldürülmüş bulunan taksicinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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