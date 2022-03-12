Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı

12.03.2022 11:53

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir benzinlik istasyonuna gelen ve deposunu doldurduktan sonra parasını ödemeden kaçan sürücünün o anları benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir benzinlik istasyonuna gelen ve deposunu doldurduktan sonra parasını ödemeden kaçan sürücünün o anları benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. 820 TL'lik yakıtın parasını ödemeyen sürücü ve yanındaki şahıs hakkında iş yeri sahibi şikayetçi oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İzmir yolunda bulunan bir benzinlik istasyonuna önceki gece gelen bir otomobilin sürücüsü pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan uzaklaştı. Pompa görevlisi Barış Gençtan otomobilin peşinden koşsa da yetişemedi. Plakayı sorgulatan benzin istasyonu çalışanları plakanın da sahte olduğunu fark etti. Durumu güvenlik güçlerine bildiren çalışanlar hem sürücüden hem de araçtaki ikinci kişiden şikayetçi oldu. İş yerinin 820 TL'lik zararı olduğu öğrenildi.

Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı
Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı

YORUMLAR
500
Sürücünün aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçması kameraya yansıdı Sürücünün aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçması kameraya yansıdı Son dakika haberleri... Sürücünün aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçması kameraya yansıdı Son dakika haberleri... Sürücünün aldığı yakıtın parasını ödemeden kaçması kameraya yansıdı

Turgutlu, Tragger, Benzin, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika


Son Dakika
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 12:20:20. #1.12#
SON DAKİKA: Aracının deposunu doldurup parasını ödemeden kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement