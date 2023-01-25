Yaralı kadın yaptığı açıklamada, kazayla ilgili olarak araç sürücüsünün kendisine kasıtlı olarak çarptığını ifade ederek, kaputtan inmek istediğini defalarca söylemesine rağmen şoförün aracı durdurmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aracının kaputundaki kadına aldırış etmenden yoluna devam etti - Son Dakika

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