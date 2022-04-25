Aracının plakalarına "Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aracının plakalarına "Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı

25.04.2022 11:47
Aracının plakalarına "Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı

Aksaray'da aracının ön plakasına "Evleniyoruz" arka plakasına ise "Mutluyuz" yazarak girdiği bir fabrikanın bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aksaray'da aracının ön plakasına "Evleniyoruz" arka plakasına ise "Mutluyuz" yazarak girdiği bir fabrikanın bahçesinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan metal merdiven üretimi yapan bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, OSB'de devriye atan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri metal merdiven üretimi yapan fabrika çevresinde ön plakasında "Evleniyoruz" arka plakasında ise "Mutluyuz" yazan bir aracı fark etti. Durumdan şüphelenen jandarma ekipleri aracı fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre sonra araçtaki şahsın aracı fabrika önüne bırakıp bahçe duvarındaki korkuluklardan bahçeye atlaması üzerine jandarma ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Takviye ekibinin gelmesiyle jandarma ekipleri fabrikanın etrafını sardı. Fabrika bahçesinde bulunan 5 adet profil demir, 1 adet demir jant, 2 adet demir sandalye, 3 adet metal merdiven, 9 adet demir raf, 2 adet makaraya sarılmış bakır tel ve 10 metre uzunluğunda bakır kabloyu araca yüklemek isteyen hırsızlık şüphelisi, jandarmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adem Ş. (38) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çaldığı malzemeler ise fabrika sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. - AKSARAY

Aracının plakalarına Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı
Aracının plakalarına Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı
Aracının plakalarına Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı
Aracının plakalarına Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı
Aracının plakalarına Evleniyoruz, Mutluyuz yazıp hırsızlık yaparken yakalandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim Son dakika haber... Aksaray jandarma trafikten traktörlere denetim

Jandarma, Fabrika, Aksaray, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracının plakalarına 'Evleniyoruz, Mutluyuz' yazıp hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:52 Putin'e neler oluyor? Ayin sırasında çekilen görüntüsü Parkinson hastalığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı
11:49 Seda Sayan'ın kayınpederi ve kayınvalidesinden videolu hoş geldin mesajı
11:48 "Lozan'da gizli madde var mı?" sorusuna CİMER'den yanıt geldi!
11:44 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a 'raket' göndermesi: Raket tutmayı bilenle maça varım
11:41 Kocaeli'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası! Mahkeme, akıl sağlığı için rapor istedi
11:25 25 Nisan'da dolar ne kadar?
11:25 25 Nisan'da altının gram fiyatı 910 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:21 Karı-koca arasındaki regl kavgası sosyal medyada gündem oldu! Tartışmanın boyutu büyük
11:12 Köye inen kurt köpeği evin önünde saldırdı
11:08 Ukrayna duyurdu: 5 tren istasyonu Rus güçleri tarafından füzelerle vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 11:59:26. #1.11#
SON DAKİKA: Aracının plakalarına "Evleniyoruz, Mutluyuz" yazıp hırsızlık yaparken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement