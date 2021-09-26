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Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü - Son Dakika

Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü

26.09.2021 10:05

Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü Rizeli Ömer Deniz panelvanına çay yüklerken kafasını aracın tavan kısmına vurunca çözümü spiral ile aracın tavanını kesmekte buldu Rize'de yaşayan Ömer Deniz, panelvan aracına çay yüklerken kafasını aracın tavan...

Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü

Rizeli Ömer Deniz panelvanına çay yüklerken kafasını aracın tavan kısmına vurunca çözümü spiral ile aracın tavanını kesmekte buldu

RİZE - Rize'de yaşayan Ömer Deniz, panelvan aracına çay yüklerken kafasını aracın tavan kısmına vurunca çözümü spiral ile aracın tavanını kesmekte buldu.

Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde çay müstahsili olan Ömer Deniz, çayları topladıktan arabasına yüklemek istedi. Çay bezlerini sığdıramadığı aracının tavanına kafasını da çarpan Deniz, sinirlenerek spiral ile panelvan aracının tavanını kesti. Etrafındaki kişilerin şaşkınlıkla baktığı araca yeni bir kasa alan Deniz, çay sezonunun bitimiyle beraber kasayı araca ekleyerek yeni bir ruhsat almayı planlıyor.

Kafasını tavan vurunca sinirden aracının tavanını kestiğini belirten Ömer Deniz "Çay çiftçisiyim. Arabama çay koyarken kafam tavanına vuruyordu. Çay koymak zor oluyordu. 8-10 bez çay anca sığıyordu arabaya. Bir gün sinirlendim ve aracımın üstünü kestim. Şimdi arabaya yük koymak daha rahat oluyor. İşçilerim de arabanın arkasındaki ara bölmede oturuyor. Arabanın arkasında ağırlık olmayınca çok patinaj yapıyordu. Bende mermer bloklarla beton döktüm o sorunu da ortadan kaldırdım. Son çaydan sonra Allah izin ederse yeni bir kasa almıştım onu arabamın arkasına ekleyeceğim ve arabaya yeni bir ruhsat alacağım" ifadelerini kullandı.

" 'Tam bir Karadeniz zekası' diyorlar"

Kendisine sosyal medyadan birçok mesaj ve yorum geldiğini dile getiren Deniz "Bir arkadaşım 'Abi bu arabayı internete atalım' dedi. Bana gelen yorumlar 'tam Karadeniz usulü', 'tam bir Karadeniz zekası' şeklinde oluyor. Tanımadığım birçok kişiden yorumlar alıyorum. Hoşuma da gidiyor. Türkiye'nin birçok yerinden arkadaşlarım arıyor 'Ömer abi sen ne yaptın öyle?' diye. Ben de soran kişilere durumu anlatıyorum" dedi.

"Böylesi daha rahat"

Aracı kestikten sonra daha çok rahat ettiğini anlatan Ömer Deniz "Bazıları 'Arabayı kestin yazık oldu' diyor. Ben de diyorum ki kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. Çay koymak böyle daha rahat olduğu için kestim arabamı, daha sonra da kamyonete çevireceğiz diyorum. Bir farklılık olsun diye yaptım. Benden başka arabayı böyle kesip çay taşıyan yok. Ama böyle zamansız oldu. Kesmek zorunda kaldık. Zor durumda kalmak vesile oldu diyebiliriz. Burada ufak bir atölyem var. Burada ufak oğlum ile birlikte spiral kullanarak kestik ve kenara ayırdık" şeklinde konuştu.

Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü
Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü
Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü
Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü

Ömer Deniz, Karadeniz, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracının tavanına kafasını vurunca sinirlendi, panelvanı kamyonete dönüştürdü - Son Dakika
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