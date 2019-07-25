Son Dakika Haberleri: Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği
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Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği

24 dakika önce

Osmaniye'de engelli aracı kullanan, yakıtı bittiği için yolda kalan vatandaş, durumu fark eden polis ekipleri tarafından evinin önüne kadar götürüldü.

Osmaniye'de engelli aracı kullanan, yakıtı bittiği için yolda kalan vatandaş, durumu fark eden polis ekipleri tarafından evinin önüne kadar götürüldü.
Atatürk Caddesi üzerinde engelli bir vatandaşın 3 tekerlekli aracıyla yolda kaldığını gören polis ekipleri, duruma müdahale etti.
Yakıtı biten aracı halatla polis otosuna bağlayan ekip, engelliyi ikamet ettiği Karacalar Köyü'ne kadar götürdü.
Polisin engelli aracını çekme anlarını bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği
Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:20 Kaynak: AA
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