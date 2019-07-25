Aracının yakıtı biten engelliye polis desteği
24 dakika önce
Osmaniye'de engelli aracı kullanan, yakıtı bittiği için yolda kalan vatandaş, durumu fark eden polis ekipleri tarafından evinin önüne kadar götürüldü.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:20 Kaynak: AA
'de engelli aracı kullanan, yakıtı bittiği için yolda kalan vatandaş, durumu fark eden polis ekipleri tarafından evinin önüne kadar götürüldü. Atatürk Caddesi
üzerinde engelli bir vatandaşın 3 tekerlekli aracıyla yolda kaldığını gören polis ekipleri, duruma müdahale etti.
Yakıtı biten aracı halatla polis otosuna bağlayan ekip, engelliyi ikamet ettiği Karacalar Köyü'ne kadar götürdü.
Polisin engelli aracını çekme anlarını bir vatandaş, cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
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