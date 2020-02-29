Aracının yanında ölü bulundu - Son Dakika
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Aracının yanında ölü bulundu

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

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ADANA'nın Kozan ilçesinde Cengiz Batmanlı (36), kamyonetinin yanında ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta meydana geldi. 10 gün önce işten ayrıldığı öğrenilen Cengiz Batmanlı'nın, 63 PR 718 plakalı kamyonetinin yanında hareketsiz yattığını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Batmanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.Cengiz Batmanlı'nın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:11 Kaynak: DHA
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