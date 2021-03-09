Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız bunlara dikkat edin! - Son Dakika

Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız bunlara dikkat edin!

09.03.2021 13:24
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Hayatımıza giren salgın sebebiyle araç kullanma rutinleri değişen sürücüler için Aşin Otomobil uzmanları bir dizi pratik tavsiyede bulundu.

CARMEDYA.COM – Hayatımıza giren salgın sebebiyle araç kullanma rutinleri değişen sürücüler için Aşin Otomobil uzmanları bir dizi pratik tavsiyede bulundu.

Karantina süreçleri, sokağa çıkma kısıtlamaları ve evden çalışmanın yoğunlaşmasıyla birlikte bazı araçlar hiç kullanılmadan aylarca park halinde bekleyebiliyor. Düzenli kontroller sayesinde otomobillerinin ömrünü uzatabileceğini söyleyen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem "Araç fiyatlarındaki artışla birlikte artık sahibi olduğumuz otomobilleri koruma altına almak, bakım ve kontrollerini düzenli yaptırmak geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla önem arz ediyor. İyi bakılmış bir otomobil her zaman satış değerini uzun süre korur. Düzenli olarak haftada bir dahi olsa kısa sürüşler yaparak otomobilinizin sağlığına katkı sağlayabilirsiniz." şeklinde görüşlerini dile getiriyor.

En kritik konu akü kontrolü

Az aralıklarla kullanılan ya da uzun süre park halinde bekletilen otomobillerde zamanla birçok problemin ortaya çıktığına dikkat çeken uzmanlar, acil durumlarda hayati bir rol üstlenen otomobillerin, kullanılmadığı takdirde akülerinin boşalacağını ve düşük voltaj sebebiyle elektronik kontrol ünitesine zarar verebileceğini belirtiyor. 20 dakika boyunca aracı çalışır durumda tutmak, akünün tekrar şarj olmasına büyük katkı sağlıyor.

Eksilen ve mumlaşan motor yağı yüksek masraflara yol açar

Düzenli kontrol ve bakımları aksatılan otomobillerde, sertleşen contaların kaçakları sebebiyle motor yağı eksilirken, aynı zamanda mekanik aksamlardaki yağ, yağlama özelliğini kaybederek mumlaşıyor. Yine soğutma suyu hava şartlarına bağlı olarak buharlaşabiliyor ve sirkülasyon yapmayan suyun kalitesi düşerek soğutma kanallarında oksitlenmeye sebep oluyor. Düşük soğutma suyu ve yağ seviyesi, motor revizyonu ya da tamamen değişmesine kadar yüksek maliyetli işlemlere kapı açıyor. Bu yüzden sürücülerin, otomobillerini hiç kullanmasa dahi haftada 1 kez yağ ve su seviyesini kontrol etmesi şiddetle tavsiye ediliyor. Silecek suyunu dolu tutmak ve fıskiyelerle silecekleri çalıştırmak da sistemi koruyor.

Mevsim değişimlerinde lastik basıncı düşüyor

Mevsim geçişlerinde lastiklerdeki havanın basıncı, ani sıcaklık değişimleri ve uzun süren hareketsizlik sebebiyle azalırken, jantlara ve süspansiyon elemanlarına da zarar veriyor. Yine haftada bir gün lastik basınçlarını kontrol etmek, gerektiğinde uygun fiyata satın alabileceğiniz kompresörlerle ya da benzin istasyonlarında üreticinin önerdiği basınca yükseltmek, sürücüleri lastik ve yürüyen aksam masraflarından kurtarıyor. Zamanla fren balataları ve disklerine yapışan tozlar da, korozyona neden oluyor. Uzmanlar, böyle durumlarla karşı karşıya kalmamak için kısa sürüşlerin frenlemelerde paslanmayı önleyeceğini söylüyor.

Otomobilinizi ağaç altına sakın park etmeyin

Bir diğer konuysa otomobillerin kozmetik canlılığı: artık yüksek üretim teknolojileri sayesinde uzun süre boya kalitelerini koruyarak korozyona karşı dayanıklı olsalar da, sürekli kirli bir şekilde sabit duran ve güneş ışığı, ısı ve neme maruz kalan karoser, gözle görülmeyen bölgelerde paslanmaya davetiye çıkarıyor. Boyanın dış tabakasındaki parlaklığı veren vernik, ağaçların reçineleri ve kuş dışkıları sebebiyle aşınarak boyaya zarar veriyor. Ağaç altına park yapılmaması tavsiye edilirken, mümkünse kapalı bir alanda aracın korumaya alınması öneriliyor. Ph dengesi uygun bir temizlik malzemeleri ve suyla yapılan temizlik işlemleri sonrasında 2 kat cila uygulamak, karoser boyasını kısa ve orta vadede koruma altına alıyor. Son olarak, iç mekanda havasızlık yüzünden ortaya çıkan kötü kokulara karşı camları açmak, sabunlu suyla koltukları ve kokpiti temizlemek, klima kompresörünün performansı için klima sistemini çalıştırmak, salgın döneminde otomobilin sağlığı kadar vücut sağlığının korunmasına da destek oluyor.

Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız bunlara dikkat edin!

Okan Erdem, Karantina, Otomobil, 112, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Aracınızı uzun süre kullanmayacaksanız bunlara dikkat edin! - Son Dakika


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