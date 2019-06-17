Aracıyla baraj gölüne uçan şahsın cansız bedeni bulundu
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Samsun'un Bafra ilçesinde ailesinin gözleri önünde aracını baraj gölüne süren şahsın cansız bedenini dalgıçlar sudan çıkarttı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 08:26 Kaynak: İHA
'un Bafra
ilçesinde ailesinin gözleri önünde aracını baraj gölüne süren şahsın cansız bedenini dalgıçlar sudan çıkarttı. Edinilen bilgiye göre, Osman T. (44), 55 EU 058 plakalı minibüsle Derbent
Baraj Gölü'ne geldi. İddiaya göre, araçta bulunan ailesini "Biraz hava alacağım" diye indiren evli ve 3 çocuk babası Osman T. sonra minibüse binip aracı çalıştırdı ve baraj gölüne uçtu. Minibüsün baraja düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelerek güvenlik önlemi alan jandarma, deniz polisi ve sahil güvenlikten yardım istedi. Olay yerine gelen dalgıçlar kısa sürede minibüse ulaşarak Osman T.'nin cansın bedeni sudan çıkarttı. Olay yerinde yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşına boğuldular. Ceset, cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(İHA)
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