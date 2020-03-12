Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti - Son Dakika

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti

6 saat önce

Karabük'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti, System.String[]

Karabük'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.


Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Eskipazar Karayolu Cumayanı Köyü mevki'inde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Karabük istikametine seyir halindeyken kara yolundan yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan yaralanırken, sürücü eşeği ölüme terk edip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilen hayvan ayağa kalkmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı 18 yaşındaki genç uyuyan annesini öldürdü, babasını ağır yaraladı Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:28 Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi
17:28 İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü
17:27 İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
17:27 Samsun, 2019 yılında verdiği göçten 953 kişi fazla göç aldı
17:26 Emniyetten 175'inci yıla 175 proje

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:31:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]