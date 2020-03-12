Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti - Son Dakika
Son Dakika Genel Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti - Son Dakika

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti

6 saat önce

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti Karabük'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti

KARABÜK - Karabük'te bir sürücü aracıyla seyir halinde iken çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay Karabük- Eskipazar Karayolu Cumayanı Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç Karabük istikametine seyir halindeyken karayolundan yolun karşısına geçmeye çalışan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvan yaralanırken, sürücü eşeği ölüme terk edip, olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki diğer vatandaşların yardımıyla yolun kenarına çekilen hayvan ayağa kalkmaya çalışsa da bunda başarılı olamadı.

Aracıyla çarpıp kaçtığı eşeği ölüme terk etti

Eskipazar, Karabük, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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