Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

04.03.2022 16:48
Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

İstanbul Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ihtarına uymayarak kaçarken uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümü, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın 20 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Küçükçekmece'de kullandığı araçla "dur" ihtarına uymayarak kaçarken uygulama noktasında görevli bekçilere çarparak birinin ölümü, birinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanığın 20 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Önder Çınar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tarafların avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Müşteki Kadir Aykutluğ ile şehit bekçi Kansu Turan'ın ailesi de duruşmaya katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Önder Çınar'ın vefat eden Kansu Turan'a yönelik "olası kastla öldürme", Kadir Aykutluğ'a yönelik de "kasten yaralama" suçundan toplam 20 yıl 4 aydan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyandan bulunan müşteki avukatları, mütalaaya katılmadıklarını, sanığın bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak bu suçu işlediğini belirterek, bir bekçinin şehit edildiğini ve sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Söz verilen şehit bekçi Kansu Turan'ın annesi Hatice Turan "En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Bana geçmiş olsun demesinler, geçmiyor." dedi.

Yaralanan Kadir Aykutlu da "Sanık kasten öldürmeye teşebbüs etmiştir. Araç bana da çarptı. Ben aracın üzerinden takla attım. Sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Sanık avukatları ise mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Önder Çınar ise "Kimseye bilerek isteyerek çarpmadım, çok üzgünüm. Bu üzüntünün acısını hala üzerinde hissediyorum. Kazanın olduğu gece çok karanlıktı. Görmedim, kimseye bilerek isteyerek çarpmadım. Bugüne kadar kimseyi incitmedim. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs'ta çarşı ve mahalle bekçileri Kansu Turan ve Kadir Aykutluğ'un Küçükçekmece istikametinde uygulama noktasında görevlerini ifa ettikleri anlatılarak, sanık Önder Çınar'ın kullandığı araçla Turan ile Aykutluğ'a çarptığı aktarılıyor.

Ağır yaralanan Kansu Turan'ın hastanede hayatını kaybettiği, Kadir Aykutluğ'un ise yaralandığı belirtilen iddianamede, sanık Çınar'ın ise 1,55 promil alkollü olduğu kaydediliyor.

Sanığın yetkili memurların "dur" ikazına uymayarak kaçtığı sırada aracın hızını virajlara girerken azaltmayıp yaya olarak bulunan kişilere çarptığı belirtilen iddianamede, Çınar'ın mağdurların ölebileceğini öngörmesine rağmen meydana gelecek neticeyi kabullendiğinin anlaşıldığı ve eyleminin olası kastla işlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Önder Çınar'ın "olası kastla öldürme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 25 yıldan 43 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Küçükçekmece, Tragger, Bekçi, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aracıyla çarptığı bekçiyi öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika


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