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Aracıyla çarptığı bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika

Aracıyla çarptığı bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası

27.12.2021 11:28
Aracıyla çarptığı bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası

Ankara'da geçen yıl temmuz ayında aracıyla bisikletçi Umut Gündüz'e çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan sanık Çağdaş Şenyüz, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da geçen yıl temmuz ayında aracıyla bisikletçi Umut Gündüz'e çarparak ölümüne yol açtığı gerekçesiyle yargılanan sanık Çağdaş Şenyüz, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Şenyüz ile hayatını kaybeden Gündüz'ün ailesi ve taraf avukatları ve bazı milletvekilleri katıldı.

Hakim, bir önceki celsede esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak taraflara söz verdi.

Gündüz ailesinin avukatı, sanığın indirim uygulanmaksızın ceza almasını talep etti. Avukat, sanığın alkolün verdiği güvenle hareket ettiğini ileri sürerek, tüm bisikletliler için tehlike arz ettiğini savundu.

Maktulün babası müşteki Menderes Gündüz de ikinci aracın Umut'un ölümüne sebep olmadığının tanık beyanlarına yansıdığını söyledi.

Sanığın olayın ardından ambulans çağırmayarak vatandaşlık görevini yerine getirmediğini belirten Gündüz, "Bunun adı kaza değil, cinayettir. Hızını dahi kesmeden çarpıp daha sonra evine gidip uyuyacak kadar vicdansız bir insandır. Belki çocuğumuz geri gelmeyecek ancak buradan çıkacak karar, tüm bisikletlilerin trafikte güven altına alınması için emsal olmalıdır." dedi.

Sanık avukatı da maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için olay yerinde keşif yapılmasını talep etti.

Kazanın gerçekleştiği yolun bisiklet kullanımına uygun olmadığını iddia eden sanık avukatı, şunları söyledi:

"Orada kaldırım yoktur. Ayrıca alkolün kazanın oluşumuna etkisinin olup olmadığının araştırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim pişmandır. Kendi babasını da 3 ay önce trafik kazasında kaybetmiştir. Olayın oluşu taksirle ölüme sebebiyet vermektir ancak üçüncü bir araç da kazaya karışmıştır. Bu olayın açıklığa kavuşmasını istiyoruz. Beraat talep ediyoruz."

Sanık Şenyüz de pişman olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatının olay yerinde keşif yapılması talebini reddederek, sanığa "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Bu arada hakimin kararı okuduğu sırada Menderes Gündüz, mahkemeye yönelik, "Katilsiniz, kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız." diye bağırdı.

Olayın geçmişi

Yenimahalle ilçesi Batıkent Çakırlar Caddesi'nde 15 Temmuz 2020'de bisikletçi Umut Gündüz'e antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı araç çarpmıştı. Kazada Gündüz hayatını kaybetmiş, olayın ardından tutuklanan Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şenyüz hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti.

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Tragger, Ankara, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aracıyla çarptığı bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracıyla çarptığı bisikletçi Umut Gündüz'ün ölümüne neden olan sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası - Son Dakika
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