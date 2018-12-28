Son Dakika Haberleri: Aracıyla Çarptığı Köpeği Veterinere Götürüp Tedavi Ettirdi

Aracıyla Çarptığı Köpeği Veterinere Götürüp Tedavi Ettirdi

51 dakika önce

Aracıyla çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Aracıyla çarptığı köpeği veterinere götürüp tedavi ettirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir sürücü, yolda çarptığı köpeği aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunda yaşandı. Otomobiliyle seyir halindeki Ramazan Uzun, bir köpeğe çarptı. Uzun, köpeği aracına alarak veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan kontrolde, sol arka ayağı kırılan köpek tedavi altına alındı. Köpek tedavisinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.
Aracıyla köpeğe çarpan sürücü Ramazan Uzun, "Aracımla seyir halindeyken aniden önüme çıkan köpeğe çarptım. Yol kenarında durup köpeğin başına geldim. Uzun süre ekiplerin gelmesini bekledim. Köpeğin kalkamadığını görünce aracıma aldım, veteriner kliniğine götürdüm. Tedavisini yaptırdık, daha sonra rehabilitasyon merkezine götürdük" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:34 Kaynak: İHA

Mardin, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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