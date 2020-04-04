Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını eski dalgıç kurtardı - Son Dakika

Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını eski dalgıç kurtardı

İSTANBUL - Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde Kanlıca sahilinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Genç sağlık çalışanı canına kıymak istedi ve aracıyla denize uçtu. Çevredeki vatandaşlardan eski dalgıç olan bir kişinin tereddüt etmeden kurtardığı genç kadına ilk müdahale olay yerine gelen meslektaşları tarafından yapılırken tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi alarma geçti

Olay, saat 22.15 sıralarında Beykoz ilçesinde bulunan Kanlıca sahilinde meydana geldi. Otomobiliyle hızlı bir şekilde seyir halinde olan genç sağlık çalışanı A.Ç. deniz kenarında bulunan kaldırıma çıkarak denize uçtu. O anlarda sahilde kimsenin olmayışı ve olayın meydana geldiği noktada eski bir dalgıcın olması faciayı önledi. Eski dalgıç Ufuk Saraç, denize uçan otomobili gördüğü an hiç tereddüt etmeden denize daldı. Sürücü koltuğunda bulunan ve tamamı suya gömülen otomobilden genç kadını çıkarttı. Sahilde yer alan ve otomobil içerisinde oturan diğer vatandaşlarda genç kadını araca aldılar ve polis ekipleriyle sağlık ekiplerine ihbar ettiler. 'Denize araç düşmesi' ihbarıyla seyir haline geçen Kavacık itfaiye ekipleri olay yerini Sahil Güvenlik ve polis ekiplerine teslim ederek ayrılırken Sahil Güvenlik botu uzun süre aracın suya gömüldüğü noktada tur attı. Otomobilde genç sağlık çalışanı dışında kimseyi görmediğini polise ilk ifadesinde veren kahraman dalgıç yüreklere su serpti.

Uzun süre ambulansa binmemek için direndi

Genç sağlık çalışanı için seferber olan ekipler uzun süre A.Ç.'nin ambulansa binip hastaneye gitmesi için ikna etmeye çalıştı. Meslektaşlarıyla genç kadının arasına giren polis ekiplerinin ikna çabası sonuç verdi ve genç kadın ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşananların intihar girişimi olduğu öne sürüldü. O anlara şahit olan ve genç kadını kurtarmak için seferber olan Adem Saraç yaşananları şöyle anlattı, "Sahilde öyle dolaşıyorduk, arabanın denize uçtuğunu gördük. Sonra yardımcı olmaya çalıştık, içinde bir kişi vardı onu kurtardık. Bizim arkadaş hemen atladı denize beraber aldık denizden kurtardık. Eski dalgıç kendiside Allah'a şükür kızı kurtardık şimdi arabaya bindirdik ambulansı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.