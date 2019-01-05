Aracıyla Derenin Ortasında Mahsur Kaldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aracıyla dereyi geçmeye çalışan sürücü derenin ortasında mahsur kaldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aracıyla dereyi geçmeye çalışan sürücü derenin ortasında mahsur kaldı.



Kimliği henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü, Kumluca ilçesinden Olympos'a balık avlamaya giderken, Olympos Deresi'ni aracıyla geçmek istedi. Dereye sürdüğü aracı tam bu sırada arızalanınca sürücü derenin ortasında mahsur kaldı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken yağış nedeniyle yükselen suya kapılma ihtimali yaşayan araç, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kısa sürede sudan çıkartıldı. - ANTALYA

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