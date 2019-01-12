Son Dakika Haberleri: Aracıyla Drift Yapıp, Makas Atan Sürücüye Gözaltı ve Ceza

Aracıyla Drift Yapıp, Makas Atan Sürücüye Gözaltı ve Ceza

19 dakika önce

BURSA'da önceki gece otomobiliyle drift ve makas atarak trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden olan Doğan B., polis tarafından gözaltına alındı.

Aracıyla Drift Yapıp, Makas Atan Sürücüye Gözaltı ve Ceza, System.String[]
BURSA'da önceki gece otomobiliyle drift ve makas atarak trafikte korku dolu anlar yaşanmasına neden olan Doğan B., polis tarafından gözaltına alındı. 5 bin 10 lira para cezası kesilen Doğan B.'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı da 60 gün trafikten men edildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde önceki gece, 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift attı. Aracıyla yaklaşık 2 kilometre boyunca makas atarak ilerleyen sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde yine drift attığı sırada otomobiliyle refüje çarptı. Sürücü, çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.

Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, aracın sürücüsünün Doğan B. olduğunu belirledi. Sürücü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Doğan B.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Ayrıca 5 bin 10 lira para cezası kesilen sürücü, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren Doğan B., hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

Polis, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Merkezi Hükümetinin, IKBY Bayraklarının İndirilmesi İçin Verdiği Süre Doldu! Kriz Tırmanıyor Konya'da Bir Mahallede Yarım Saat Arayla Beyaz Minibüsten Ateş Açıldı: 2 Kişi Yaralandı

Vücuduna Tahta Parçaları Saplanan Sürücü Öldü Özel Halk Otobüsü Şoförü, Tartıştığı Yaşlı Çifti Darbetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:39:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracıyla Drift Yapıp, Makas Atan Sürücüye Gözaltı ve Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]