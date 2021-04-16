Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi

16.04.2021 11:46
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi, System.String[]

MERSİN'de annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de annesinin karşı çıkmasına rağmen evden ayrılan kız kardeşi C.G.D.'yi (17) yolda yürürken görüp, aracını önüne kırarak çarpan taksi şoförü Emircan D. (21), adliyeye sevk edildi. Emircan D., aracı üzerine sürmediğini, önüne kırmak isteyince çarptığını öne sürdü.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan C.G.D., eşyalarını bir çantaya koyup, annesine evden ayrılacağını söyledi. Ancak annesi, C.G.D.'nin bu kararına karşı çıktı. C.G.D. tüm uyarılarına karşın evden çıkınca, annesi taksi şoförlüğü yapan oğlu Emircan D.'yi arayıp, bilgi verdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle kız kardeşini aramaya başladı. Emircan D., kardeşi C.G.D.'yi Üniversitesi Caddesi'nde yürürken görüp, taksiyle yanına yaklaştı.

Emircan D., kardeşinden araca binmesini istedi. Ancak genç kız, ağabeyinin bu isteğini geri çevirdi. Bunun üzerine Emircan D., taksiyle manevra yaparak kardeşine hafif şekilde çarptı. Yere düşen C.G.D. çığlık atarken, Emircan D. ise araçtan indi. Kısa süreli tartışmanın ardından genç kız bölgeden ayrıldı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenip, sosyal medyadan paylaşıldı.ADLİYEYE SEVK EDİLDİİhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Emircan D. ile kız kardeşi C.G.D.'yi polis merkezine götürdü. C.G.D., ağabeyinden şikayetçi olmazken, gözaltına alınan Emircan D. hakkında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Emircan D., adliyeye sevk edildi.'KARDEŞİMLE ARAMIZDA SORUN YOK'

Emniyet Müdürlüğü binasından çıkışta gazetecilerin "Neden yaptın?" sorularına Emircan D., "Sadece kardeşimizi koruduk, bu da suç yerine geçiyorsa bilemeyiz artık" dedi. Emircan D., "Kardeşinle barıştın mı?" sorusunu ise, "Kardeşimle bir sorunum yok benim. Aracı üzerine sürmedim. Önüne kırmak istedim o da adım atarken çarptı" diye yanıtladı.


Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi
Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi

Yenişehir, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aracıyla evden ayrılan kız kardeşine çarpan taksici, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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