Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti

17.05.2022 21:52

Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti Pişkin hırsız rahat tavırlarıyla güvenlik kamerasında Zonguldak'ta kanala yerleştirilen 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak uzaklaşan pişkin hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti

Pişkin hırsız rahat tavırlarıyla güvenlik kamerasında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta kanala yerleştirilen 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak uzaklaşan pişkin hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde yol kenarındaki mazgalın olmadığını fark eden mahalleli, olay yerini kaydeden güvenlik kamerasını inceledi.

Gece 01.00 sıralarında aracıyla olay yerine gelen pişkin hırsız önce etrafı kontrol etti. Aracının bagaj kapağını açan hırsızlık şüphelisi yerinden söktüğü 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti
Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti
Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti
Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti

YORUMLAR
500
Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi Kızılay'dan Erdemir Genel Müdürü Oral'a teşekkür plaketi Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:08:14. #1.13#
SON DAKİKA: Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı böyle çalıp gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement