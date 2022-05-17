Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti - Son Dakika
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Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti

17.05.2022 13:17
Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti

Zonguldak'ta kanala yerleştirilen 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak uzaklaşan pişkin hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Zonguldak'ta kanala yerleştirilen 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına koyarak uzaklaşan pişkin hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı gece saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde yol kenarındaki mazgalın olmadığını fark eden mahalleli, olay yerini kaydeden güvenlik kamerasını inceledi.

Gece 01.00 sıralarında aracıyla olay yerine gelen pişkin hırsız önce etrafı kontrol etti. Aracının bagaj kapağını açan hırsızlık şüphelisi yerinden söktüğü 80 kilogram ağırlığındaki mazgalı aracının bagajına yükleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlık zanlısının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatıldı. - ZONGULDAK

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla geldi, 80 kiloluk mazgalı çalıp gitti - Son Dakika


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