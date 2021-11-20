Aracıyla geri manevra yapan baba, çocuğunun ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Soğucaksu Mahallesi'ndeki seralarına giden baba M.K. 34 DUK 308 plakalı kamyonetine binip seradan çıkmak istedi. M.K. geri manevra yaparken ikiz çocukları olan 3 yaşındaki Asaf ve Aras annelerinin elinden bir anda kurtularak aracın arka kısmına koştu.

ARAÇLA İKİZLERİNİN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çocuklarını görmeyen babanın aracının arka kısmıyla çocuklarının üzerinden geçmesi sonucu 2 kardeş yaralandı. Baba tarafından hemen Çalkaya Mahallesi Aksu Semt Polikliniğine getirilen çocuklar, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUKLARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İkiz çocuklardan durumu ağır olan Asaf, hastanede hayatını kaybederken Aras bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.