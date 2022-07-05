Son dakika: Aracıyla geri manevra yaparken, hastaneye götürmek istediği annesini ezdi

Aracıyla geri manevra yaparken, hastaneye götürmek istediği annesini ezdi

Sivas'ta bir sürücü annesini hastaneye götürmek için aracıyla geri manevra yaptığı sırada hastaneye götürmek istediği annesine çarptı, aracın altına sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti

SİVAS Sivas'ta bir sürücü annesini hastaneye götürmek için aracıyla geri manevra yaptığı sırada hastaneye götürmek istediği annesine çarptı, aracın altına sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olan Karşıyaka mahallesinde 102. sokakta sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Y.Z.D idaresinde ki 58 NL 061 plakalı Renault marka araçla evlerinin önünde geriye manevra yaptığı sırada annesi Hacer Dökmetaş'a çarptı. Aracın altında kalan şoförün annesi aracın altına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 75 yaşında ki kadının öldüğü anlaşıldı. Olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.