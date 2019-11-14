Son Dakika Haberleri: Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi
Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi

Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı sırada annesine çarptı.

Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir sürücü, geri manevra yaptığı sırada annesine çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İddiaya göre, M.M. idaresindeki 34 TN 7514 plakalı araçla geri geri manevra yaptığı sırada annesi Nazmiye M.'ye çarptı. Aracın altında kalan şoförün annesi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Nazmiye M. olay yerine gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren M.M. karakola götürülürken, kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Nazmiye M. gözyaşları arasında köyünde toprağa verildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
Yeni yılda istihdam desteği devam edecek! Çalışan başına 49 bin lira verilecek Vicdansız anne bebeğini poşete koyup arsaya bıraktı! Tekirdağ'da yağışla gelen feci kaza: 2 kadın öldü, 3 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aracıyla geri manevra yaparken, kazayla annesini ezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]