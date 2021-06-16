Aracıyla hızla girdiği su birikintisinde mahsur kaldı - Son Dakika

Aracıyla hızla girdiği su birikintisinde mahsur kaldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da dün etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisine giren araç arıza yaptı. Yaklaşık yarım saat boyunca mahsur kalan araç suların azalmasıyla vatandaşlar yardımıyla kaldığı yerden çıkartılması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış bir çok yerde su baskınlarına neden oldu. Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesinde bir araç girdiği etkili olan yağmur sonrası oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Arızalanan araç yarım saat sonra suların çekilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Otomobilin suya girdiği ve daha sonra vatandaşlar tarafından çıkarılması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.