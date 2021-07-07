Son dakika haber... Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü - Son Dakika

- Aracıyla kaza yapıp masrafını ödemeyen arkadaşını öldürdü

ADANA - Adana'da bir kişi, aracıyla kaza yapan ve masrafını ödemediğini öne sürdüğü arkadaşını tabanca ile vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Temmuz Pazar günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki Ahmet Özdemir, haziran ayında arkadaşı Sinan P.'nin otomobilini aldı. Ancak Özdemir, araçla kaza yaptı. 2 arkadaş arasında aracın tamiri nedeniyle alacak-verecek meselesi başladı. Sinan P., 4 Temmuz günü sulama kanalı kenarında Ahmet Özdemir ile buluştu.

2 arkadaş tekrar alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan P., yanında bulunan tabancayla arkadaşı Ahmet Özdemir'i vurdu. Özdemir, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Sinan P. ise polise giderek teslim oldu.

Sinan P. ile olay yerinde olduğu belirlenen E.K.ve K.K.'de gözaltına alındı. Ölen Ahmet Özdemir'in belindeki silahı alıp olay yerinden kaçtığı belirtilen Oktay Ö.'nün yakalanmasına çalışılıyor.

Sinan P., sevk edildiği adliyede tutuklanırken E.K., C.K., ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.