Son Dakika Haberleri: Aracıyla köpeği ezip kaçtı
Son Dakika Güncel Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Aracıyla köpeği ezip kaçtı

2 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın köpeğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kümbet Mahallesi Hacıesat Efendi Caddesi seyir halindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti.

Yaralanan köpek etraftakiler tarafından Elbistan Hayvan Barınağına götürüldü.

Durumu ağır olan köpek, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe çarpıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, aracın yolun karşısında geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Kahramanmaraş, Elbistan, Kümbet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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