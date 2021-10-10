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Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. - Son Dakika

Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.

10.10.2021 10:18

Şişli'de silahlı bir saldırgan, seyir halindeki otomobilin önünü kesip sürücüye ateş etti. Saldırı sonrası geldiği araçla olay yerinden uzaklaşan şahıs, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kıskıvrak yakalandı. Otomobil sürücüsünün kurşunların hedefi olduğu ve sonrasında diğer araçlara çarparak durabildiği anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Paşa Mahallesi Ateşböceği Sokak üzerinde 29 Eylül'de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre sokak üzerinde seyir halindeki otomobilin önünü kesen zanlı, sürücüye kurşun yağdırdı. Daha sonra da geldiği araçlar olay yerinden uzaklaştı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULAN SÜRÜCÜ YIĞILIP KALDI

Yaralı sürücü aracın koltuğuna yığılıp kaldı. Silah sesleri ile dışarı çıkan vatandaşlar olay yerine sağlık ekibi ve polis çağırdı. Kısa sürede gelen ambulans, yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı.

SALDIRGANIN EŞGALİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren saldırganın önce eşkalini daha sonra da ismini belirledi. Şüpheli A.S olayda kullandığını beyan ettiği silahla birlikte Feriköy'de gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin önünü aracıyla kesen saldırgan, otomobil sürücüsüne art arda ateş ederek kaçıyor. Otomobil sürücüsü başka araçlara vurarak duruyor.

Zanlı, Şişli Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi.

Otomobil, Saldırı, Eylül, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla önünü kesti, sürücüye kurşun yağdırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi. - Son Dakika


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