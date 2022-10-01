Aracıyla otobüse ve durakta bekleyenlere çarpan Eray, toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracıyla otobüse ve durakta bekleyenlere çarpan Eray, toprağa verildi

01.10.2022 17:24
Aracıyla otobüse ve durakta bekleyenlere çarpan Eray, toprağa verildi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobili ile halk otobüsüne ve durakta bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eray Bodur (24), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, otomobili ile halk otobüsüne ve durakta bekleyen 2 kişiye çarptıktan sonra ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eray Bodur (24), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, D-100 kara yolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray Bodur'un kullandığı 41 K 8351 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, daha sonra halk otobüsü ile durağa çarparak durdu. Kazada Bodur ile durakta beklerken çarptığı 2 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Eray Bodur, kurtarılamadı. Eray Bodur için bugün Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi'ndeki Aziz Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bodur'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Eray Bodur'un babası Hakan Bodur ile annesi Dilek Bodur, cenaze güçlükte ayakta durabildi. Bodur'un cenazesi, Doğantepe Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.


YORUMLAR
500
Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Gebze'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2) Gemiye asfalt yüklemesinde hortum koptu, denizde kirlilik oluştu (2)
Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aracıyla otobüse ve durakta bekleyenlere çarpan Eray, toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
21:35 Inter, sahasında Roma'ya 2-1 mağlup oldu! Milli futbolcuların performansı beğeni topladı
21:12 Tarım Kredi marketlerinde yeni indirim! İşte Ekim ayında fiyatı düşen ürünler
21:01 Meclis Başkanı Şentop'tan erken seçim açıklaması: Seçimlerin öne alınması için iki yol var
21:01 Mersin'de polisevine saldıran teröristler, Suriye'den Türkiye'ye paramotorla gelmiş
20:55 Adana Demirspor taraftarından Onyekuru'ya çirkin ithamlar! Muslera ile karşı karşıyayken yaptığı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 23:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: Aracıyla otobüse ve durakta bekleyenlere çarpan Eray, toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement