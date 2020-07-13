Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika

Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı

Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı Sel suları arasında can pazarı Traktörlerin yardımıyla sel suları arasında kalan kamyonet ve sürücüsü kurtarıldı Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu...

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku dolu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla kamyonet sular arasından çekilip çıkarılırken sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu

Tatvan ile Ahlat ilçelerinde saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağış sele yol açtı. Taşan dere, Tatvan ilçesinin Kale Mahallesi'nde 30 ev ve 4 iş yerini bastı. Sağanak Tatvan'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ahlat ilçesinde de yaşamı olumsuz yönde etkiledi. İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcu Kaya köyünde taşan dere, karayolunu sel suları altında bırakınca araç ve içindeki sürücü bir süre mahsur kaldı.

Sürücü için olay yerine gelen asker, AFAD ve vatandaşlar seferber oldu. Sel suları arasında aracıyla mahsur kalan şahıs korku konu anlar yaşadı. Traktörlere bağlanan halat yardımıyla sular arasından kamyonet çekilip çıkarılırken, içerisindeki sürücüsü ise rahat bir nefes aldı.

Sel suları Tatvan-Ahlat kara yolunu da trafiğe kapattı. Sel suları nedeniyle yüzlerce araç içerisindeki yolcularla yolun açılmasını bekledi. Bölgedeki sel nedeniyle Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de Tatvan'ın Kale Mahallesi ile selden etkilenen bölgeleri gezerek incelemelerde bulundu. Sel suları altında kalan ev ve iş yerlerinin kurtarılması için itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri de bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Geylani, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirtirken, yapılan çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat kara yolu da bir saat süren çalışmaların ardından açıldığını söyledi.

Ahlat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:48 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 00:11:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aracıyla sel suları arasında kalan vatandaş korku dolu anlar yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]